Джонсон заявил об «автоматических санкциях» против России в случае вторжения на Украину

Новый пакет экономических санкций, подготовленных Великобританией против России, будет применен автоматически и без предварительного обсуждения в случае якобы планируемого российского вторжения на Украину. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

«В последние два-три месяца Великобритания в числе первых [западных стран] озаботилась ответом [на вторжение] и сформировала необходимый пакет экономических санкций, которые будут достаточно жесткими», — сказал британский премьер.

По его словам, необходимо, чтобы все понимали, что » санкции автоматически начнут действовать, без каких-либо дискуссий, когда и если начнется российское вторжение».

2 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время беседы лидеры обменялись своими опасениями насчет ситуации, сложившейся вокруг Украины. В частности, Путин обратил внимание британского коллеги на «хронический саботаж Киевом Минских договоренностей». При этом оба собеседника согласились, что обострение ситуации не отвечает ничьим интересам. Джонсон также подчеркнул, что, согласно политике открытых дверей НАТО, все европейские демократии имеют право стремиться к членству в альянсе. И это в полной мере относится и к Украине.

Ранее появилась информация, что Сенат США может может согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины. Демократ Крис Мерфи заявил, что последние детали могут быть согласованы «на следующий день или около того».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.