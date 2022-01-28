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Сбер и УГМК будут развивать горнолыжный курорт Шерегеш

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Сбер заключил соглашение с компанией «УГМК-Застройщик» (входит в группу УГМК) о реализации инвестиционных проектов на территории горнолыжного курорта Шерегеш. Соглашение подписано сроком на пять лет, а общий объем инвестиций составит 21,6 млрд рублей.

Стороны планируют взаимодействовать по направлениям кредитного финансирования с применением условий государственных программ субсидирования инвестиционных проектов (программа Ростуризма по постановлению Правительства РФ № 141 от 09.02.2021 г.), а также банковского сопровождения и проведения расчетов с контрагентами.

«Мы с большим интересом относимся к этому масштабному проекту по развитию одного из главных горнолыжных курортов страны совместно с нашим давним партнером — компанией УГМК. Планируется, что Сбер выступит не только в качестве финансового партнера, но и интегрирует в проект платежные сервисы и решения компаний своей экосистемы. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит 21,6 млрд рублей, часть из которых будет предоставлена Сбербанком. У нас уже есть успешный опыт инвестирования в курортные объекты страны, поэтому мы рассчитываем, что по завершении проекта Шерегеш будет соответствовать самым высоким мировым стандартам. Развитие туристических кластеров отвечает и ESG-стратегии банка по продвижению социально значимых и зеленых инициатив, повышающих уровень жизни наших граждан», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Шерегеш расположен в 5 км от одноименного поселка в Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов России. В зимнем сезоне 2020-2021 годов комплекс в Горной шории на юге Западной Сибири принял свыше 2 млн человек.

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