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Zeit: МИД Германии запретил экс-дипломату работать в «дочке» Nord Stream 2 AG

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Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Председатель наблюдательного совета новой немецкой дочерней компании Nord Stream 2 AG Дитер Халлер, как сообщило издание Zeit, возможно прекратил исполнять свои обязанности из-за требования МИД Германии.

Халлер до 2018 года находился на дипломатической службе в системе немецкого МИД. В декабре 2021 года он, как отмечается в публикации, был приглашен на работу в наблюдательный совет дочерней структуры Gas for Europe GmbH. В это же время экс-дипломат уведомил министерство о желании принять предложение.

Однако, по итогам проверки, ведомство заявило 27 января текущего года о необходимости отказаться от трудоустройства, поскольку «это негативно скажется на служебных интересах» МИД Германии.

Халлер пока не комментировал информацию Zeit.

26 января стало известно, что оператор газопровода «Северный поток – 2» — компания Nord Stream 2 AG — учредила в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы пройти сертификацию в ФРГ. Первая прокачка газа по дну Балтийского моря могла состояться уже осенью прошлого года, однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Для ускорения процедуры «Газпрому» требовалось переоформить регистрацию своей «дочки» со швейцарской на немецкую юрисдикцию.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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