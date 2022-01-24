«Коммерсантъ»: Тинькофф-банк может запустить площадку по торговле долгами

Банк «Тинькофф» рассматривает возможность запуска площадки по торговле долгами. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников коллекторского рынка.

«Тинькофф» начал техническую реализацию проекта площадки по продаже долгов. Она будет работать с любыми видами долгов как физических, так и юридических лиц. При этом наличие такой площадки позволит банку структурировать долги на продажу по определенным признакам, что увеличит стоимость портфеля. Однако представители банка отрицают реализацию проекта.

Эксперты считают, что у проекта может быть результат в виде подорожания портфеля банка, так и разгона цены на рынке цессии, что может печально закончиться для небольших и новых игроков. Если пять лет назад стоимость продажи просроченной задолженности составляла всего 1%, то в 2021 году она составляла не менее 7%.

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, на подобных площадках реализуется большая часть всех долгов. Чтобы занять приличную долю на рынке, «Тинькофф» должен предложить более выгодные условия, а также собрать на своей площадке основных продавцов и покупателей.

В целом собеседники издания усомнились в целесообразности создания площадки по торговле задолженностью, так как у банка есть свой коллектор. Однако не исключили, что профиль нового проекта может быть куда шире, включая многие сервисы для участников экосистемы банка.

12 января стало известно, что TCS Group, владеющая Тинькофф Банком, приобрела долю в сервисе для операций с криптовалютой Aximetria из Швейцарии.