В США признали бессмысленность борьбы с «Северным потоком — 2»

Гипотетическое блокирование запуска газопровода «Северный поток — 2» не нанесет ущерба экономике России. Об этом заявил эксперт Крис Миллер в колонке для журнала Foreign Affairs.

«Некоторые члены Конгресса зациклены на блокировании газопровода «Северный поток – 2» – мере, в результате которой экономические издержки для России будут почти нулевыми. Если «Северный поток – 2» закроют, то Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — отметил эксперт.

По словам Миллера, в настоящий момент уже существует избыток пропускной мощности газопроводов, из-за чего объем продаж российского газа в страны Европы останется неизменным.

Ранее сообщалось, что представители демократической партии сената США оказались в «неудобном» положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2»: либо выступить против президента США Джо Байдена, либо проголосовать против санкций.

Голосование должно стать частью сделки по утверждению номинаций Байдена на посты в Госдепе. Республиканцы обещали тормозить утверждение номинантов в том случае, если против газопровода не будут введены санкции.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.