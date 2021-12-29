Завершено заполнение второй нитки «Северного потока — 2»

Заполнение второй нитки газопровода «Северный поток — 2» завершено сегодня, 29 декабря, в 12.58 мск. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Миллер добавил, что «Северный поток — 2» полностью готов к работе.

Путин в свою очередь отметил, что газопровод послужит стабилизации цен на европейском рынке.

«Это безусловно, этот новый маршрут, дополнительный, послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке», — сказал Путин на совещании о прохождении отопительного сезона», — подчеркнул российский лидер.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о сроках завершения сертификации газопровода «Северный поток — 2». Он заявил, максимальный срок, когда должна завершиться сертификация проекта — конец первого полугодия 2022 года. Новак надеется, что Европа не станет выдвигать новых требований для запуска трубопровода, политизируя проект.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.