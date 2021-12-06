«Роснефть» и Indian Oil подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти до конца 2022 года. Подписание состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию.

«Подписание нового контракта на поставку нефти подтверждает стратегический характер многолетнего партнерства между НК «Роснефть» и Indian Oil. Важно, что сотрудничество между компаниями развивается в интегральном формате и охватывает всю технологическую цепочку - от добычи до реализации сырья. Надеюсь, что наше взаимодействие с Indian Oil будет развиваться и в рамках других проектов», — заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Также «Роснефть» заключила соглашение о развитии сотрудничества в области образования и обучения с ONGC Videsh Ltd., действующей в качестве координатора компаний Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited, Bharat PetroResources Limited и Hindustan Petroleum Corporation Limited. В рамках заключенного соглашения планируется организовать обучение работников «Роснефти» и индийских компаний на базе образовательных организаций России и Индии, включая корпоративные учебные центры российской и индийских компаний.

«Развитие и расширение энергодиалога России и Индии должно стать первостепенной задачей как для политической, так и для бизнес-элиты двух стран. Россия является давним и проверенным временем партнером Индии. Между двумя странами налажено и осуществляется регулярное взаимодействие на высоком уровне - главы двух стран проводят ежегодные встречи, работают и иные механизмы политического взаимодействия. Налажены контакты в сфере военно-технического сотрудничества, экономике. В такой ситуации важно системное развитие сотрудничества и в энергетической сфере», — рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его мнению, ключевую роль в энергодиалоге играет компания «Роснефть», которая активно развивает с индийскими партнерами интегральный формат сотрудничества по всей технологической цепочке – от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.

Роснефть» владеет 49,13% в индийской компании Nayara Energy, которой принадлежит второй по величине НПЗ в Индии мощностью 20 млн т в год. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одна из крупнейших в Индии розничных сетей.

«Среди совместных активов в России – «Ванкорнефть», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «Сахалин-1». В Индии - Nayara Energy, управляющая высокотехнологичным НПЗ в городе Вадинар и одной из самых динамично развивающихся сетей АЗС в Индии. После вхождения «Роснефти» в капитал Nayara Energy, индийская компания запустила амбициозную программу развития НПЗ. Эти активы, которые являются наиболее успешными международными проектами компании, позволили «Роснефти» выйти на лидирующие позиции в инвестиционном сотрудничестве двух стран», — отметил доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Он пояснил, что объем взаимных инвестиций в проекты с участием «Роснефти» и индийских партнеров превысил 17 млрд долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций на данный момент.