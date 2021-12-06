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На Украине за год в четыре раза выросла стоимость импортного газа

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Gleb Garanich/Reuters

За 2021 год на Украине средняя стоимость импортного газа выросла в четыре раза, сообщили в украинском министерстве экономики.

По данным ведомства, на данный момент газ стоит в $730,6 за тысячу кубометров, при этом в ноябре 2020 года цена составляла $182,5 за тысячу кубометров.

Ранее в украинском «Нафтогазе» назвали издевательством решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) разрешить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию для управления газопроводом «Северный поток — 2» на территории Германии.

16 ноября немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки газа по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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