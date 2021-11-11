Цена газа в Европе растет после слов Лукашенко о перекрытии газопровода Ямал-Европа

Цена газа в Европе увеличивалась почти на 2% после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности остановки транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа, если Европейский союз вознамерится ввести новые санкции в отношении республики. На это указывают данные биржи ICE.

Декабрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал на 1,821% и достиг в цене €71,4 за 1 МВт⋅ч.

Ранее Лукашенко пообещал ЕС перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемому по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа», если против Минска расширят санкции.

До этого в Еврокомиссии заявили, что цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз - с €7 до €90 за мегаватт/час, на электроэнергию - в 7,5 раза, с €20 до €150 за мегаватт/час.

9 ноября российская компания «Газпром» начала наполнять газом европейские подземные хранилища. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил главе корпорации Алексею Миллеру повышать уровень газа в европейских ПХГ, но лишь после заполнения российских хранилищ.