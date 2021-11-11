В Госдуме хотят продлить пошлины на металлы, чтобы остановить рост цен на жилье

С начала текущего год цены на металлические изделия и конструкции для строительства выросли на 25-80%, поэтому существует риск подорожания квадратного метра жилья. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, в среднем за год стоимость арматуры в России выросла на 100% и более, канаты для производства плит подорожали на 215%. Одной из причин роста цен является экспорт за границу, где готовы покупать арматуру по более высокой цене, чем на внутреннем рынке.

Чтобы решить эту проблему, веденные с 1 августа до 31 декабря экспортные пошлины хотят пролонгировать на весь 2022 год.

«Необходимо продление экспортных пошлин на черные и цветные металлы, которые были введены с 1 августа по 31 декабря, на весь 2022 год. Это позволит притормозить рост цен на строительную арматуру и, может быть, даже их снизит», — рассказал Кошелев.

Парламентарий уточнил, что инициативу в ближайшее время обсудят со строительным сообществом и затем передадут правительству.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице на текущий момент было введено в эксплуатацию более 11 млн кв.м жилой, нежилой и коммерческой недвижимости. Годовой план оказался перевыполнен более чем на 30%.