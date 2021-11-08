Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пара из Словении приютила дома воробья и завела ему Instagram 14:51
Холдинг «Манчестер Сити» приостановил переговоры о покупке акций «Спартака» 14:50
Десятки травм стали причиной смерти звезды «Сынов анархии» 14:47
В Московской области после массовых драк проверят законность работы хостелов 14:43
Драка с применением палок и бутылок на востоке Москвы попала на видео 14:43
«Ъ»: Минобороны закупит БПЛА-камикадзе для ВМФ... 14:42
Назван оптимальный возраст для старта киберспортивной карьеры 14:39
Путин заявил, что Россия по праву гордится отечественным вертолетостроением 14:38
Суд взыскал с МЧС по 75 тыс. рублей в пользу родственников погибших... 14:36
Польские пограничники заявили, что тысячи мигрантов идут не к КПП, а в лес 14:34

«Вертолеты России» до 2025 года выпустят более 1100 вертолетов

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Холдинг «Вертолеты России» с 2021 по 2025 годы планирует произвести свыше 1100 вертолетов. Об этом заявил глава компании Андрей Богинский, передает «Интерфакс».

По его словам, уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50%.

Кроме того, холдинг в настоящее время разрабатывает однодвигательный вертолет, который со временем может получить электрический двигатель.

Соответствующее заявление Богинский сделал в понедельник, 8 ноября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В августе сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» планирует заключить контракт с Министерством обороны России на поставку модернизированной «морской» версии разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

В 2021 году «Вертолеты России» и Минобороны заключили контракт на опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Ка-52К «Катран», предназначенной для морского базирования.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть