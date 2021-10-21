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Путин заявил, что существующая форма капитализма уже исчерпала себя

Президент России Владимир Путин считает, что существующая сейчас модель капитализма исчерпала себя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», — поделился глава государства в ходе пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, в рамках нынешний модели капитализма «нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий».

Как обратил внимание Путин, даже в самых богатых странах и регионах неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству.

«Прежде всего, неравенству возможностей и внутри и обществ, и на международном уровне», — сказал Путин в ходе выступления.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru» .

Ранее в Кремле оценили повышение порога Фонда национального благосостояния для инвестирования.

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