«Нафтогаз» заявил о двукратном снижении объемов прокачки газа через Украину

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что суточные объемы прокачки газа через Украину с начала года упали в два раза. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд, в этом году — 40. То есть это больше чем в полтора раза меньше. А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 млн в сутки, сейчас я смотрю – вот, меньше 100, приблизительно 80», — сказал Витренко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что устаревшее оборудование газотранспортной системы Украины не позволяет увеличить транзит газа. Российский лидер напомнил, что ГТС Украины не ремонтировалось «десятилетиями», и увеличение поставок может привести к негативным последствиям. Согласно его оценке, изношенность украинской газотранспортной системы составляет порядка 80-85%.

Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что Россия ведет консультации с Германией по вопросу транзита газа через территорию Украины после 2024 года.

По действующему транзитному соглашению между Россией и Украиной, которое действует до конца 2024 года, «Газпром» обязан прокачивать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в год и по 40 млрд в последующие четыре. Председатель правления компании Алексей Миллер сообщал, что «Газпром» готов продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 по новым контрактам.