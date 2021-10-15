Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вице-премьер Оверчук заявил, что РФ и США недовольны текущим уровнем отношений 00:03
Экс-тренер ЦСКА высказался о возможном возвращении Жиркова в армейский... 15.10.2021, 23:49
В США задержали полицейского за совет активисту удалить фотографии... 15.10.2021, 23:41
Директор Бориса Моисеева рассказал о самочувствии певца 15.10.2021, 23:38
В «Нафтогаз Украины» рассказал о ситуации с запасами газа... 15.10.2021, 23:36
На Украине заявили, что рано или поздно «заберут» Крым 15.10.2021, 23:28
Николишин: сборная России четвертая-пятая в мире команда, победа на ОИ... 15.10.2021, 23:26
Mash: родственники заключенных собрались у колонии во Владикавказе, где... 15.10.2021, 23:25
Режиссер «Бэтмана» опубликовал первый кадр нового фильма 15.10.2021, 23:17
ФМБА: регистрация препарата «Мир-19» ожидается до конца года 15.10.2021, 23:04

«Нафтогаз» заявил о двукратном снижении объемов прокачки газа через Украину

close
100%
Alik Keplicz/AP

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что суточные объемы прокачки газа через Украину с начала года упали в два раза. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд, в этом году — 40. То есть это больше чем в полтора раза меньше. А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 млн в сутки, сейчас я смотрю – вот, меньше 100, приблизительно 80», — сказал Витренко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что устаревшее оборудование газотранспортной системы Украины не позволяет увеличить транзит газа. Российский лидер напомнил, что ГТС Украины не ремонтировалось «десятилетиями», и увеличение поставок может привести к негативным последствиям. Согласно его оценке, изношенность украинской газотранспортной системы составляет порядка 80-85%.

Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что Россия ведет консультации с Германией по вопросу транзита газа через территорию Украины после 2024 года.

По действующему транзитному соглашению между Россией и Украиной, которое действует до конца 2024 года, «Газпром» обязан прокачивать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в год и по 40 млрд в последующие четыре. Председатель правления компании Алексей Миллер сообщал, что «Газпром» готов продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 по новым контрактам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях