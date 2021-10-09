Исполнительный совет МВФ потребовал больше информации по делу Георгиевой

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) потребовал больше информации по аудиторскому отчету американской компании WilmerHale, по данным которого исполнительного директора МВФ Кристалину Георгиеву обвинили в завышении показателей Китая в рейтинге Doing Business, сообщает ТАСС.

«Хотя совет добился значительного прогресса в своем анализе, на сегодняшнем заседании он решил запросить больше подробной информации с целью в скором времени завершить рассмотрение этого вопроса», — заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Скандал с рейтингом Doing Business связан с предположительным завышением показателей Китая, которое было сделано под давлением со стороны директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Всемирного банка Джим Ён Кима.

Ранее Сенат США потребовал привлечь директора МВФ Кристалину Георгиеву к ответственности.