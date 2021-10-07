«Произошел идеальный шторм»: экономист назвала причины зависимости Европы от поставок энергии

Совокупность обстоятельств привела к тому, что в Европе резко выросли цены на газ. Это произошло по ряду причин, которые самым наихудшим образом сложились практически одновременно, отчего европейские государства стали зависеть от поставок энергии из России. Однако в долгосрочной перспективе такая ситуация изменится с приходом возобновляемых источников энергии. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

«Для Европы произошел своего рода идеальный шторм. То есть первая и главная причина, из-за которой произошел скачок цен, — безудержное печатание денег центробанками. Если бы не это, то к такому скачку цен, как сейчас, ситуация не привела бы», — считает специалист.

По ее словам, после этого произошел поспешный и непродуманный переход на «зеленую» энергетику. То есть подавлялось производство каменного угля и других видов «грязной» энергетики. Зато большой акцент делался на возобновляемые источники энергии, которые оказались ненадежными.

«А ненадежными они стали в том смысле, что если нет ветра, то кусок энергобаланса выпадает. То есть энергетика частично стала уязвимой», — отметила Куликова.

В итоге сложились условия для общего шока, которые ждали триггера. И триггер пришел в виде совокупности нескольких факторов: похолодание в Европе поздней весной, уменьшение объемов импорта сжиженного газа в течение лета, снижение поставок газа.

Однако в долгосрочной перспективе европейские станы могут стать энергонезависимы от России. Несмотря на то, что европейская энергетика с ее возобновляемыми источниками энергии уязвима, с этими проблемами будут бороться, и через 30-40 лет Европа станет максимально энергонезависимой.

Ранее на открытии торгов 7 октября наблюдалось резкое снижение цен на газ — котировки опустились ниже $1000 за тысячу кубометров. Падение началось накануне после того, как цены обновили исторический максимум. Так, газета Financial Times считает причиной смены курса выступление президента России Владимира Путина по вопросам энергетики.