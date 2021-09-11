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США напомнили о контрмерах в случае отказа России от транзита газа через Украину

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РИА «Новости»

Старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштайн заявил, что Вашингтон прибегнет к контрмерам, если Россия заблокирует транзит газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что американская сторона совместно в Германией выпустила совместное заявление, в котором говорилось о принятии мер в отношении Москвы, если события будут развиваться в подобном ключе.

По словам Хохштайна, США сделают все возможное, чтобы Россия понимала, что ей «придется заплатить цену за прекращение транзита через Украину».

В июле Вашингтон и Берлин опубликовали совместное заявление о мерах поддержки Киева, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В документе говорилось, что в интересах украинского правительства и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Для этого Германия использует все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года.

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