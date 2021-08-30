«Единая Россия» и правительство согласовали выплаты пенсионерам с 2 сентября

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после встречи президента России Владимира Путина с партией «Единая Россия», был проработан механизм единовременных выплат пенсионерам. По ее словам, помощь получат около 43 млн человек.

«Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать доход более 43 млн наших граждан, помощь получат все получатели пенсий — как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца», — отметила она в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Голикова подчеркнула, что тем гражданам, которые получают пенсии на банковскую карту, выплаты поступят в четверг, 2 сентября.

Вице-премьер сообщила, что по поручению президента на прошлой неделе состоялось совещание «Единой России» с Минтрудом, на котором был проработан механизм предоставления такой выплаты.

«Пенсионным фондом по результатам этой встречи, этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент страны», — уточнила Голикова.

24 августа в Москве прошел второй этап съезда «Единой России», на котором утвердили Народную программу, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму. На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.