Путин поддержал идею о введении моратория на проверки малого бизнеса в 2022 году

Президент России Владимир Путин на встрече с членами партии «Единая Россия» поддержал идею о моратории на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году, сообщает ТАСС.

Глава государства пообещал, что поставит этот вопрос перед правительством.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, проводит встречу с представителями партии «Единая Россия», на которой планируется обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, которые поступали во время встреч и обсуждений с гражданами.

Мероприятие проходит на Поклонной горе в Москве, где глава государства ранее также принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России, приуроченного ко Дню государственного флага РФ.

В июне во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин рассказал о новых способах поддержки бизнеса государством.