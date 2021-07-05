Сербия и Венгрия достроили газопровод в продолжение «Турецкого потока»

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ достроили линейную часть газопровода-перемычки между странами, по которой Венгрия будет получать российский газ без транзита через Украину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

В Сербии сообщили о сварке «золотого» стыка на границе двух стран. Поставки газа по новому маршруту начнутся с октября. Мощность перемычки оценивается в 6 млрд куб. м в год, ее длина — 15 км линейной части.

«Турецкий поток» идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Основная его ветка была открыта президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года.

В январе в Сербии стартовал пуск российского газа из «Турецкого потока» в соединительный газопровод из Болгарии в Венгрию, проходящий по территории страны.