Украина получит $350 млн от Всемирного банка

Правительство Украины и Всемирный банк договорились о предоставлении страной кредита на сумму $350 млн, который пойдет на развитие экономики. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

«Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», — заявил он.

Как подчеркнул политик, Киев будет реализовывать системные проекты, чтобы справедливо развивать рынок земли, реформировать газовый сектор и укрепить кредитный рынок.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что достройка газопровода «Северный поток — 2» станет серьезным ударом по Украине.

По его мнению, запуск проекта коснется каждого украинца, так как это будет очень серьезным ударом по экономике страны. Шуфрич добавил, что Киев не смог обезопасить себя, вместо этого повторяя «как мантру» слова о том, что трубопровод не будет достроен.