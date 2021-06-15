Экс-посол США на Украине назвал ошибки Байдена по «Северному потоку — 2»

Администрация президента США Джо Байдена совершила ошибку, отказавшись от санкций против «Северного потока--2», считает бывший посол США на Украине Джон Хербст, которого цитирует агентство «Укринформ».

«К сожалению, администрация Байдена допустила очень серьезные ошибки в отношении этого трубопровода. Президент Байден и госсекретарь США Блинкен заявляли, что это плохая сделка для Европы, и что они против нее», — заявил Хербст.

По его словам, администрация «сделала немудрый шаг», когда применила процедуру освобождения от санкций для компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее гендиректора для того, чтобы продолжить диалог с Германией.

Хербст считает, что влияние на Германию со стороны Москвы усиливается — Россия получает способы обойти страны Восточной Европы.

«Москва будет использовать этот трубопровод для своих грязных геополитических целей», — подчеркнул дипломат.

1 апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания «Газпрома») сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 95%, осталось проложить около 121 км труб. Через некоторое время Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода, однако окончательное решение все еще не было принято.

В итоге администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции против компании-оператора, потому что газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе могут быть лишь «контрпродуктивными».

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