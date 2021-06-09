Германия назвала условие завершения «Северного потока – 2»

Берлин связывает завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» с сохранением транзита российского газа через территорию Украины, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе совместной пресс-конференции с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Трансляция ведется на странице германского МИДа в Twitter.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что власти Германии выступают за сохранение транзита российского газа через территорию Украины даже после запуска трубопровода «Северный поток – 2».

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Новость дополняется.