Силуанов назвал доллар «политической валютой» и объяснил его вывод из ФНБ

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что доллар превратился в «политическую валюту». Об этом он сказал в интервью «Известиям».

Министр отметил, что во взаимоотношениях между Россией и США наблюдается непростая ситуация, а власти считают, что санкционные угрозы постоянно растут. При этом, как указал Силуанов, ситуация не нормализуется. По его мнению, доллар из-за этого стал политической валютой.

«В отношении российских предпринимателей и страны в целом накладываются ограничения, которые приводят к тому, что расчеты в долларах усложняются. Недавно были введены санкции против первичного размещения российского госдолга. Но мы не знаем, какие решения дальше планируются американской администрацией», — сказал Силуанов.

Он также объяснил, что поэтому было решено перевести вложения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в другие активы. Это было сделано, чтобы обезопасить российские резервы, уточнил глава ведомства. Как рассказал Силуанов, 35% ФНБ были вложены в облигации США и другие американские ценные бумаги.

Он также подчеркнул, что фонд теперь будет отдавать предпочтение более устойчивым и стабильным инструментам.

Ранее Силуанов сообщил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью выйдя из доллара и добавив золото.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что страна не хочет отказываться от доллара как от резервной валюты или универсального средства расчетов.