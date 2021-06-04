Путин рассказал о новых способах поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о новых способах поддержки бизнеса государством.

Так, глава государства сообщил, что в текущем году в стране будут запущены новые механизмы поддержки малого бизнеса и среднего бизнеса в кредитовании, речь идет о зонтичном предоставлении поручительств.

По его словам, новый механизм поддержки малого бизнеса поможет таким предприятиям привлечь 600 млрд рублей до 2024 года.

Кроме того, российский лидер отметил, что необходимо освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля. Президент поручил парламентариям довести до конца работу на законопроектом, освобождающим малый бизнес от налоговой отчетности.

При этом он добавил, что доля товаров и услуг, которые крупные компании и учреждения должны закупать у малого и среднего бизнеса, будет повышена до не мене 25%.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее Путин назвал спад в мировой экономике самым большим после Второй мировой войны.