Путин и глава Всемирного банка провели переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших акционеров Всемирного банка, поэтому заинтересована в повышении его эффективности и международном развитии, чему готова способствовать. Так, например, РФ готова участвовать в реализации программ банка, связанных с вакцинацией от коронавируса в развивающихся странах. Кроме того, были затронуты вопросы изменения климата и продовольственной безопасности.

Ранее Всемирный банк обнародовал данные о задолженности государств перед другими странами, в частности, перед Россией.

По данным Всемирного банка, порядка 30 развивающихся стран на конец 2019 года были должны РФ почти $22,9 млрд по двусторонним займам. Речь идет о долгах государств и юридических лиц, гарантированных странами.