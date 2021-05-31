Жена брянского губернатора заработала в 180 раз больше мужа

Жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга в 2020 году заработала в 180 раз больше своего супруга, следует из декларации доходов главы региона и его супруги.

Доходы Ольги Богомаз за прошлый год превысили 978 млн руб., при этом сам глава региона задекларировал доходы на 5,4 млн руб. При этом заработок губернатора оказался выше, чем в 2019 году, на 500 тыс. руб. В его собственности находятся три земельных приусадебных участка и два жилых дома, кроме того, в безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира площадью 112 кв. м.

Супруга главы области возглавляет крестьянское фермерское хозяйство «Богомаз». Ее доход по сравнению с заработком за 2019 год оказался ниже на 400 млн руб. При этом в собственности Ольги Богомаз находятся 137 земельных участков для сельского хозяйства, промышленные строения сельскохозяйственного назначения, оборудование для переработки и хранения продукции, а также сельскохозяйственная техника.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин задекларировал доход за 2020 год в почти 10 млн руб. При этом заработок его пресс-секретаря составил 12,53 млн руб. О доходах за прошлый год отчитались также депутаты Госдумы и члены правительства, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин.