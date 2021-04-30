Силуанов заявил о постепенном снижении безработицы в России
Екатерина Зайцева
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Министр финансов Антон Силуанов заявил о постепенном снижении безработицы в России, передает ТАСС.
По его словам, уровень безработицы в настоящее время составляет чуть более 5%.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы остается выше докризисного уровня, так как рынок труда еще не восстановился.
До этого в Минтруде рассказали о сроках возвращения российского рынка труда к показателям 2019 года.
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