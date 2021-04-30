Министр финансов Антон Силуанов заявил о постепенном снижении безработицы в России, передает ТАСС.

По его словам, уровень безработицы в настоящее время составляет чуть более 5%.

Новость дополняется.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы остается выше докризисного уровня, так как рынок труда еще не восстановился.

До этого в Минтруде рассказали о сроках возвращения российского рынка труда к показателям 2019 года.