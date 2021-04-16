Депутаты задекларировали газопровод, свинарник и колбасный цех

Среди имущества, которое задекларировали депутаты, оказались свинарник, колбасный цех, овощехранилища, газопроводы, сараи, колодцы, а также лесопилка. Об этом пишет РИА «Новости».

Декларации о доходов членов нижней палаты парламенты были опубликованы на сайте Госдумы.

Как следует из документов, член думского комитета по обороне Алексей Хохлов владеет литейным цехом, жена члена комитета по экологии и охране окружающей среды Фатиха Сибагатуллина — лесопилка, член комитета по аграрным вопросам Александр Жупиков — колбасным цехом.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Светлана Максимова владеет двумя овощехранилищами и свинарником, член комитета по контролю и регламенту Алексей Кобилев — тремя овощехранилищами.

Газопроводы были описаны в четырех декларациях: зампреда комитета по госстроительству и законодательству Рафаэля Марданшина, жены члена комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Сергея Крючека, жены члена комитета по экологии и охране окружающей среды Дмитрия Кузякина. Крючек и Кузякин имеют по одной половине газопровода. Также распределительный газопровод и другие нефтяные сооружения находятся в собственности комитета по транспорту и строительству Антона Жаркова.

Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Григорий Аникеев задекларировал вертолет AS 350 В3 в 2020 году.

Ранее стал известен заработок президента России Владимира Путина за 2020 год. Доходы российского лидера составили почти 10 млн рублей. Данная сумма почти на 270 тыс. руб. больше, чем годом ранее. В 2019 году Путиным было заработано 9,726 млн руб., а в 2018 году — 8,648 млн руб.