Стал известен заработок Путина в 2020 году

Доходы президента России Владимира Путина в 2020 году составили почти 10 млн рублей. Об этом сказано в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

В документе говорится, что российский лидер заработал в прошлом году 9,994 млн рублей. Данная сумма почти на 270 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

В 2019 году Путиным было заработано 9,726 млн руб., а в 2018 году — 8,648 млн руб.

Отмечается, что перечень его имущества в декларации не изменился. Во владении главы государства числятся квартиры (77 кв. м и 153,7 кв. м), а также гараж площадью 18 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Кроме того, у политика есть два автомобиля ГАЗ-М21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф». Все данные объекты, согласно документу, находятся на территории России.

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