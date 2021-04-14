Рубль незначительно меняется на открытии торгов

На открытии торгов на Мосбирже рубль незначительно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 7.13 мск расчетами на «завтра», курс доллара поднимался на 1 копейку до 75,95 рубля.

При этом курс евро рос на 10 копеек, достигнув отметки в 90,86 рубля.

Ранее стало известно, что рубль резко укрепился на новостях о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.