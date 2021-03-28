США настроены наращивать санкции против «Северного потока — 2»

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом донес свою позицию в отношении «Северного потока — 2» до немецкой стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что США настроены продолжать наращивать санкции в отношении газопровода.

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24 марта Блинкен предупредил немецкого коллегу, главу МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что компании, которые были задействованы в строительстве «Северного потока — 2», в случае попытки достроить газопровод могут попасть под санкции.

После этого Блинкен рассказал о влиянии «Севпотока – 2» на отношения с Германией.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.