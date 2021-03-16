В Госдуме хотят снизить один из налогов

Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минфина РФ Антону Силуанову письмо, в котором предложил снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование с 20% до 10%, передает RT.

Парламентарий обратил внимание в своем послании на то, что в настоящее время используются различные инструменты, которые направлены на обеспечение граждан собственным жильем. Речь идет, в том числе, о льготном ипотечном кредитовании с государственной поддержкой, указал он.

Однако, по словам законодателя, одно из недавних исследований показало, что у каждого пятого россиянина отсутствует свое жилье, что говорит о необходимости выработки новых решений, направленных на снижение затрат, которые связаны с покупкой или строительством собственного жилья.

Власов выразил мнение, что снижение ставки НДС на строительные материалы и оборудование и может стать одним из таких решений. Это привело бы к уменьшению цен на данную категорию товаров, отметил он.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20% до 10%», — cказано в тексте.