Путин заявил, что принятые меры позволили преодолеть спад в экономике РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что правительством страны были приняты своевременные меры, которые позволили предотвратить экономический спад. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он отметил, что эти действия обеспечили выход экономики страны на путь восстановления.

По его словам, в России также фиксируется снижение уровня безработицы.

Глава государства подчеркнул, что в период пандемии в 2020 году российские власти впервые не прибегали к ужесточению денежно-кредитной политики, а напротив, смягчали ее.

Ранее Путин сравнил экономические последствия от года пандемии со Второй мировой войной.