На Украине заявили, что подготовились к запуску «Северного потока — 2»

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев подготовился к запуску «Северного потока — 2». Об этом сообщает изданию «Украинская неделя».

По его словам, Украина может потерять доходы от транзита из-за запуска газопровода и «компонент безопасности», однако при этом страна не будет испытывать проблем с дефицитом газа.

Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — подчеркнул Коболев.

Он добавил, что в вопросе поставок электроэнергии Украина испытывает зависимость от Белоруссии.

При этом глава «Нафтогаза» отметил, что страна «относительно защищена» на газовом рынке.

Ранее в Германии предложили три условия для завершения «Северного потока – 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.