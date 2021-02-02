СМИ: США сигнализировали о готовновности снять санкции с «Северного потока — 2»

Американская сторона сигнализировала готовность снять ограничительные меры с проекта «Северный поток — 2» при условии выполнения ряда условий. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

По словам источника из американской администрации, условием для принятия такого решения являются предложения от немецких властей, которые позволят устранить сомнения Вашингтона.

Собеседник отметил, что Белый дом ожидает соответствующее пакетное предложение от Германии.

«В противном случае нам не удастся решить проблему по теме «Северный поток — 2», — подчеркнул источник.

Газета уточняет, что США в том числе ждут гарантии того, что трубопровод не будет эксплуатироваться при сокращении транзита газа через украинскую территорию.

Ранее немецкая сторона заявила, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.