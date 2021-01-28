В РФ ограничили возможность покупки стиков и табака для кальяна через интернет

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Российские власти ввели новые ограничения на продажу табачных изделий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, на территории страны запрещена продажа любой никотиносодержащей продукции через интернет. В частности речь идет о стиках для нагревания табака, а также жидкостях для электронных испарителей.

Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International в России Сергей Слипченко отметил, что данную продукцию можно будет приобрести в обычных магазинах. При этом, по его словам, в интернете все еще разрешена покупка устройств для ее потребления.

Слипченко добавил, что в соответствии с антитабачным законом под запрет попадает и реклама данной продукции.

Данные поправки были приняты еще в июле 2020 года.

В конце 2020 года в России была утверждена единая минимальная стоимость табака. Соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным.