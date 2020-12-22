В ЦБ допустили демонтаж системы накопительных пенсий

Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов заявил, что система накопительных пенсий может быть отменена до 2023 года, передает ТАСС.

Он напомнил, что президент Владимир Путин недавно утвердил продление заморозки накопительной части пенсий на три года.

В течение этого времени, как считает Швецов, система будет законодательно «демонтирована». Это означает, что новые средства по данному «каналу» не пойдут, но оставшиеся деньги на счетах россиян сохранятся.

Ранее Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого россияне могли сами выбрать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.