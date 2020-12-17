«Новогодние» выплаты на детей будут начислены автоматически

«Новогодние» выплаты на детей до 8 лет будут начислены автоматически. Об этом говорится на сайте госуслуг.

Там отмечается, что деньги будут зачислены на счет, реквизиты которого были указаны ранее для выплат на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет.

Уточняется, что заявление на выплаты нужно подавать, если указанный ранее счет был закрыт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых выплатах в размере 5 тыс. руб. для семей с детьми до 8 лет.

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