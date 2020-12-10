СМИ узнали, сколько родители тратят на допобразование ребенка в России
«Известия» рассказали, сколько российские родители тратят на дополнительное образование ребенка.
По данным СМИ, со ссылкой на исследовании НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни», финансовые расходы в месяц на одного ребенка составляют в среднем 7,5 тыс. руб. в месяц.
Однако размер трат зависит от региона. Так, в Москве этот такой среднемесячный показатель равен 13,6 тыс. руб., а в Петербурге — 11,9 тыс. рублей. На третьем месте в топе оказалась Тюмень с ежемесячными расходами на допобразование в 8,6 тыс. рублей.
При этом сумма расходов за весь образовательный цикл, от раннего детства до окончания обучения в вузе, в среднем составляет 1,6 млн рублей. В тройку лидеров по тратам вошли Москва (4,3 млн руб.), Петербург (4 млн руб.) и Екатеринбург (2,2 млн руб.).
Издание отмечает, что с таким объемом расходов сталкивается 87% родителей. Эксперты считают, что рост спроса на дополнительное образование связан с переходом школ на дистанционное образование.
«Известия» добавляют, что наиболее популярными внеучебными кружками являются спортивные секции и творческие курсы.
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