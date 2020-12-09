Путин объяснил ускорение инфляции в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ускорение инфляции в стране вызвано в том числе объективными факторами, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в последнее время инфляция поднялась выше целевого ориентира Банка России.

По словам Путина, причиной этого являются сложности в работе предприятий в условиях пандемии коронавируса, а также ослабление курса рубля.

Ранее Минэкономразвития России спрогнозировало, что в целом в 2020 году инфляция составит 4,6-4,8%.

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