The Bell: Чубайс может заняться проблемами климата

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс может заняться проблемой климатических изменений. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники.

Пока не известно, о какой именно должности в этой области идет речь, однако информаторы говорят, что она не будет связана с правительственными структурами.

Предположительно, Чубайс будет занят решением ряда вопросов: от исполнения страной положений Парижского соглашения до привлечения «зеленых» инвестиций.

Как уточняется, о его новом назначении может стать известно в ближайшие дни.

Ранее СМИ сообщили, что Чубайс покидает пост главы «Роснано». Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову.

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