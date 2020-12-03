Чубайс заявил о последнем дне в «Роснано»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Анатолий Чубайс объявил, что сегодня его последний день в качестве главы госкорпорации «Роснано». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, он заявил об этом в ходе выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии. Он подчеркнул, что на этом мероприятии пройдет масса важных дискуссий.

Чубайс также поблагодарил работников за сотрудничество и подчеркнул, что они добросовестно выполнили свою «миссию».

Данный пост он занимал с 2008 года.

Как стало известно ранее, российский лидер Владимир Путин предложил возглавить «Роснано» заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

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