Чубайс заявил о последнем дне в «Роснано»
Елизавета Мележенкова
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Анатолий Чубайс объявил, что сегодня его последний день в качестве главы госкорпорации «Роснано». Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, он заявил об этом в ходе выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии. Он подчеркнул, что на этом мероприятии пройдет масса важных дискуссий.
Чубайс также поблагодарил работников за сотрудничество и подчеркнул, что они добросовестно выполнили свою «миссию».
Данный пост он занимал с 2008 года.
Как стало известно ранее, российский лидер Владимир Путин предложил возглавить «Роснано» заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
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