На место Чубайса в «Роснано» может прийти Куликов

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Президент России Владимир Путин предложил зампредседателю коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано» вместо Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Куликов отметил, что идеи нужно превращать в продукты, а продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, кроме того, он заявил о необходимости выводить на промышленный уровень экспериментальные производства.

Путин же подчеркнул, что хотя «Роснано» нормально функционирует, с 40 тысячами сотрудников у компании наблюдаются проблемы.

Ранее стало известно, что действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс покидает пост. При этом Путин не планирует встреч с Чубайсом.

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