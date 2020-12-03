На место Чубайса в «Роснано» может прийти Куликов
Елизавета Мележенкова
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Президент России Владимир Путин предложил зампредседателю коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано» вместо Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Куликов отметил, что идеи нужно превращать в продукты, а продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, кроме того, он заявил о необходимости выводить на промышленный уровень экспериментальные производства.
Путин же подчеркнул, что хотя «Роснано» нормально функционирует, с 40 тысячами сотрудников у компании наблюдаются проблемы.
Ранее стало известно, что действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс покидает пост. При этом Путин не планирует встреч с Чубайсом.
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