Путин связал будущее российской экономики с развитием нанотехнологий

У российской экономики не будет будущего без развития нанотехнологий, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА «Новости».

Такое мнение глава государства выразил в ходе встречи с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым.

«Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно», – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что будущее экономики страны связано также с развитием искусственного интеллекта, биотехнологий и других направлений.

Ранее стало известно, что Путин предложил Куликову возглавить «Роснано». До этого СМИ сообщили, что нынешний глава «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть пост. Сам Чубайс ранее также прокомментировал слухи об уходе и предложении «заняться Арктикой».

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