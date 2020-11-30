«Северный поток — 2» обеспечен финансированием почти на 100%

Оператор строительства «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявила о том, что проект обеспечен финансированием почти на 100%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Там добавили, что проект имеет все финсредства и всю финподдержу, которая необходима для завершения строительства газопровода и его ввода в эксплуатацию.

По словам представителей оператора, финансирование было предоставлено со стороны «Газпрома» и его европейских партнеров.

Ранее появилась информация, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов судов о начале 5 декабря строительных работ южнее района Адлергрунд в Балтийском море. Здесь завершаются две ветки трубопроводов, которые ведут в Балтийское море от выхода на берег «Северного потока — 2» — станции в Лубмине.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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