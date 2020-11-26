В США скончался экс-президент Всемирного банка
Ника Пикекатлет
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В США скончался бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон. Об этом сообщает The Washington Post.
Вулфенсон умер на 87-м году жизни.
По данным СМИ, он скончался в своем доме в Нью-Йорке.
Газета также уточняет, что причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.
Джеймс Вулфенсон два срока подряд находился на должности главы Всемирного банка: сначала в 1995, а затем был переизбран в 2000-м году.