В США скончался экс-президент Всемирного банка

В США скончался бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон. Об этом сообщает The Washington Post.

Вулфенсон умер на 87-м году жизни.

По данным СМИ, он скончался в своем доме в Нью-Йорке.

Газета также уточняет, что причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.

Джеймс Вулфенсон два срока подряд находился на должности главы Всемирного банка: сначала в 1995, а затем был переизбран в 2000-м году.