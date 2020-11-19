Глава ФНС: граждане РФ избавляются от привычки уходить от налогов

Российские граждане стали самостоятельно уплачивать налоги, без дополнительных мер принуждения и контроля со стороны налоговых органов. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время наблюдается минимальная сумма, доля налогового разрыва между уплаченными налогами и суммами, заявленными налогоплательщиками к возмещению, в частности, в НДС, 0,43% от всех оборотов, всех вычетов страны. Он отметил, что такой минимальной цифры ранее еще не было.

Глава ФНС также добавил, что за последние годы ведомство значительно сократило количество своих проверок.

«Главная наша задача, чтобы сейчас людям было спокойно и комфортно работать. Именно поэтому мы и ограничения сделали по взысканию... по контрольным мероприятиям, и банкротство по Вашему решению перенесено», — сказал Егоров.

Он подчеркнул, что налоговики в своей работе стремятся делать главный упор на коммуникации и снижение конфликтности в налоговой сфере. Именно за счет этого, считает Егоров, ФНС может оказывать тот уровень услуг, который позволит гражданам уплачивать налоги самим, без помощи каких-либо контрольных мероприятий.

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