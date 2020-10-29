Путин пообещал, что уровень бедности в РФ сократится в 2 раза в ближайшие годы

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время число россиян, которые находятся за чертой бедности, будет сокращено. Об этом сообщает РБК.

По его словам, уровень бедности в России по сравнению с 2000 годом сократился в более чем два раза: с 42 млн граждан за чертой бедности до 20 млн человек.

«И в ближайшие годы мы сократим еще, я в этом уверен, еще в два раза», — подчеркнул Путин.

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