Путин пообещал, что уровень бедности в РФ сократится в 2 раза в ближайшие годы
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время число россиян, которые находятся за чертой бедности, будет сокращено. Об этом сообщает РБК.
По его словам, уровень бедности в России по сравнению с 2000 годом сократился в более чем два раза: с 42 млн граждан за чертой бедности до 20 млн человек.
«И в ближайшие годы мы сократим еще, я в этом уверен, еще в два раза», — подчеркнул Путин.
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