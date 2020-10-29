Путин: в РФ не будут вводиться ограничения на движение капитала
Павел Посадский
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не станут устанавливать какие-либо ограничения на движение капитала в стране, сообщает РИА «Новости».
«Основные инвесторы у нас откуда? Это Кипр, Нидерланды, ну и так далее. Это реинвестиции в наш российский капитал, тоже хорошо. Мы не жалеем о том, что у нас… свободное движение капитала. Мы его не ограничиваем и не собираемся ограничивать», — сказал Путин.
По его словам, свобода инвестиций в российскую экономику и оттока из нее иностранных средств — принципиальная позиция властей.
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