Путин: в РФ не будут вводиться ограничения на движение капитала

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не станут устанавливать какие-либо ограничения на движение капитала в стране, сообщает РИА «Новости».

«Основные инвесторы у нас откуда? Это Кипр, Нидерланды, ну и так далее. Это реинвестиции в наш российский капитал, тоже хорошо. Мы не жалеем о том, что у нас… свободное движение капитала. Мы его не ограничиваем и не собираемся ограничивать», — сказал Путин.

По его словам, свобода инвестиций в российскую экономику и оттока из нее иностранных средств — принципиальная позиция властей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Чистый отток капитала из России вырос на 65%

— Центробанк: снижение ВВП РФ в 2020 году составит 4-5%