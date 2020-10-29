Путин предложил продлить отсрочки по налогам для предприятий общепита

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить отсрочки по налогам и сборам для предприятий общепита еще на три месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. И для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца», — сказал Путин.

По его словам, не все пострадавшие из-за кризиса компании имели возможности восстановить свои доходы. Указанные же меры могут помочь им восстановить свое прежнее положение.

По последним данным, коронавирусом в России заразились уже 1,58 млн человек. Суточный прирост заражений составил 17 717 случаев — рекордное значение с начала пандемии.

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