Путин предложил продлить отсрочки по налогам для предприятий общепита
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить отсрочки по налогам и сборам для предприятий общепита еще на три месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».
«Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. И для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца», — сказал Путин.
По его словам, не все пострадавшие из-за кризиса компании имели возможности восстановить свои доходы. Указанные же меры могут помочь им восстановить свое прежнее положение.
По последним данным, коронавирусом в России заразились уже 1,58 млн человек. Суточный прирост заражений составил 17 717 случаев — рекордное значение с начала пандемии.
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